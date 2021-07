Diesmal als Mini-Festakt: Wolfsburgs Sportler des Jahres offiziell geehrt

Erstmals per digitaler Abstimmung, erstmals wegen Corona im abgespeckten Rahmen: Die Wahl der Wolfsburger Sportler des Jahres 2020 brachte einige Premieren und Überraschungen mit sich. So wie auch bei der Preis-Verleihung am Donnerstag im Rathaus, die nicht wie noch im Februar 2020 (kurz vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie) im Vorsfelder Schützenhaus steigen konnte. Aber das soll die herausragenden Leistungen der Athletinnen und Athleten nicht schmälern. Anne Sophie Schiefer (Rollkunstlauf, TV Jahn Wolfsburg), Christoph Höhenleitner (Eishockey, Grizzlys Wolfsburg) und die Tischtennis-Damen des SSV Neuhaus (Regionalliga) erhielten nun offiziell ihre Auszeichnungen.

Doch nun gab es für sie nur einen kleinen Festakt im Ratsaal. "Wir haben eine völlig andere Situation als noch in den Jahren zuvor", sagt Wolfsburgs Oberbürgermeister Klaus Mohrs in seiner Ansprache und verweist auf die Corona-Pandemie. Er verspricht aber: "Schmerzlich mussten wir eine große Veranstaltung ausfallen lassen, wir werden sie aber im nächsten Jahr nachholen." Und: Am Donnerstag wurden nur die Sportler und Sportlerinnen des Jahres honoriert, beim üblichen Festakt gibt es aber viel mehr Ehrungen. Mohrs: "Es haben auch ganz viele andere tolle Leistungen gezeigt. Das kommt dann auf der großen Veranstaltung zum Tragen."

Außerdem blickte der Oberbürgermeister voraus, hofft, dass Corona den Sport nicht erneut so lahmlegen wird wie in der ersten Jahreshälfte. "Viele Trainings- und Wettkampf-Möglichkeiten haben gefehlt", sagt Mohrs und kündigt an: "Mit der nächsten Corona-Welle, die hoffentlich nicht so stark sein wird, werden wir anders umgehen als alles zu schließen. Wir wollen Vereine unterstützen, die Trainingsmöglichkeiten aufrechterhalten wollen." Denn viele Klubs hätten gute Hygiene-Konzepte - "und eine Vollkasko-Versicherung zu Corona-Zeiten gibt es nicht". Außerdem verabschiedete Mohrs noch Ursula Sandvoß, die nach zehn Jahren ihr Amt als Vorsitzende des Stadtsportbundes unlängst an Timo Kaupert übergeben hat.

Und so mussten sich die Gewinner ihren Pokal und ihren Blumenstrauß in diesem Jahr Corona-konform selbst nehmen. Allerdings waren nicht alle dabei: Schiefer fehlte, weil sie bereits in Freiburg ist, wo sie auf dem internationalen Deutschland-Pokal die nächsten Medaillen im Blick hat. Für sie war Abteilungsleiterin Britta Hagedorn vor Ort. Und auch die SSV Damen waren nicht vollzählig. Trainer Frank Baberowski, Katharina Buka, Sarah Nitsch, Marlene Andres und Kristin Engel nahmen die Auszeichnung entgegen. Ihre Kolleginnen Linda Kleemiß, Lisa Krödel und Julia Heidemann konnten nicht dabei sein.