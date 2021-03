Diesmal mit Trainer Haber: SC-DHfK-Handballer wollen Revanche gegen TVB Stuttgart

Leipzig. Es muss eine skurrile Szene sein, die sich in diesen Tagen in der Arena Leipzig abspielt: Nervös wühlt André Haber in seiner Trickkiste. Nach längerem Suchen zieht der Chefcoach der SC-DHfK-Handballer eine Videoanalyse aus der schweren Truhe, beäugt sie kritisch und wirft sie anschließend auf einen großen Müllberg. Das treue Werkzeug des Trainers wird ihm für die Vorbereitung seiner Mannschaft dieses Mal kaum eine Hilfe sein und kommt zum Rest der unnützen Analyse-Tools. Der 34-Jährige ist auf der Suche nach einem gänzlich anderen Hilfsmittel: seiner Glaskugel. Denn alles andere hat gegen die Unbeständigkeit des TVB Stuttgarts im Jahr 2021 wohl kaum einen Sinn.

André Haber ist hoch motiviert

Wie gut die Schwaben am Sonntag ab 16 Uhr in der Arena Leipzig spielen werden, hängt wohl stark von der Tagesform ab. Zum Abschluss der Hinrunde verzeichnete das Team von Jürgen Schweikardt überraschende Niederlagen gegen den HSC Coburg und die Eulen Ludwigshafen, bevor sie plötzlich auf absolutem Top-Niveau die MT Melsungen in die Knie zwangen. Der TV Bittenfeld war zurück, hochmotiviert und gefährlich – dann folgte die 17:27-Klatsche gegen Göppingen. Sollten die Leipziger bis zum Sonntag also weder ihre Glaskugel noch die Tarotkarten in der Trickkiste des Trainers finden, kann niemand so richtig sagen, was für eine Mannschaft am Wochenende zu Gast sein wird.