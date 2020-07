Bericht: Dieter Hecking signalisiert Bereitschaft für Rückkehr zum 1. FC Nürnberg

Als erste Konsequenz einer missratenen Zweitliga-Saison und dem nur knapp verhinderten Abstieg hatten sich die Nürnberger am Dienstag von Sportvorstand Robert Palikuca getrennt . "Nach einer offenen und sachlichen Analyse haben wir uns gemeinsam dazu entschieden, die Zusammenarbeit zu beenden", sagte der Aufsichtsratsvorsitzende Thomas Grethlein. Palikuca wird noch bis Ende des Monats im Amt bleiben und dabei von Nachwuchszentrumsleiter Michael Wiesinger unterstützt. Wiesinger hat den Club in der Relegation gegen den FC Ingolstadt als Interimstrainer zum Klassenerhalt geführt . Eine feste Lösung für die Besetzung des Postens gibt es noch nicht.

Hecking hatte in der abgelaufenen Spielzeit den Aufstieg mit dem HSV verpasst und sich anschließend nicht auf eine weitere Zusammenarbeit mit den Hamburgern einigen können. Nach seinem Abschied von den Hanseaten hatte er in einem Interview mit der Hamburger Morgenpost noch erklärt: "Ich bin frei und werde jetzt erst mal abwarten. In der 2. Liga war für mich nur der HSV ein Thema, das habe ich immer gesagt. Ich sehe mich als Erstliga-Trainer. Aber im Fußball weiß man nie, was alles passieren kann."