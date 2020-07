Konkurrent Schmedes sagt ab - Weg für Hecking-Engagement beim 1. FC Nürnberg frei?

Am Donnerstag hatte er dem Aufsichtsrat der Franken sein Konzept vorgestellt. Nach Bild-Angaben sei der Austausch "gut und konstruktiv" verlaufen. Eine Entscheidung sei jedoch nicht gefallen. Laut der Nürnberger Nachrichten beschäftigt sich der Vereine neben Hecking noch mit weiteren Alternativen und will sich bis Samstag auf einen Kandidaten verständigen. Anfang der kommenden Woche soll die Personalie dann offiziell verkündet werden.

Hecking hatte in der abgelaufenen Spielzeit als Trainer des Hamburger SV den Aufstieg verpasst und sich anschließend nicht auf eine weitere Zusammenarbeit mit den Hamburgern einigen können. Nach seinem Abschied von den Hanseaten hatte er in einem Interview mit der Hamburger Morgenpost noch erklärt: "Ich bin frei und werde jetzt erst mal abwarten. In der 2. Liga war für mich nur der HSV ein Thema, das habe ich immer gesagt. Ich sehe mich als Erstliga-Trainer. Aber im Fußball weiß man nie, was alles passieren kann." In Nürnberg war er bereits von 2009 bis 2012 als Trainer tätig.