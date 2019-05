Dieter Hecking wird neuer Trainer des HSV - So reagiert das Netz: "Er hat abgeschlossen"

Dieter Hecking nimmt auf einem der unbequemsten Trainerstühle im deutschen Profi-Fußball Platz. Der ehemalige Coach von Borussia Mönchengladbach übernimmt das Traineramt beim Hamburger SV. Seit Anfang 2018 ist er bereits der fünfte Fußball-Lehrer, der dem einstigen Bundesliga-Dino wieder Leben einhauchen soll. Weniger als der Aufstieg in der kommenden Saison wird nicht akzeptiert. Eine weitere Strafrunde in der 2. Bundesliga würde den finanziell klammen HSV schwer in die Bredouille bringen.