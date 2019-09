Private Gründe: HSV-Trainer Dieter Hecking steht nach Aue-Spiel nicht für Interviews zur Verfügung

Nachdem Dieter Hecking bereits am Samstag das Abschlusstraining des Hamburger SV vor dem Zweitliga-Heimspiel gegen Erzgebirge Aue aus privaten Gründen ausgelassen hatte, stand er auch im Vorfeld sowie im Anschluss an die Partie im Volksparkstadion am Sonntag nicht für Interviews zur Verfügung.