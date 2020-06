Dieter Hecking über seine HSV-Zukunft: "Etwas aus der Emotion heraus zu sagen, wäre falsch"

Hecking kündigte zunächst eine "saubere" und umfassende Saison-Analyse an. Angesprochen auf seine Zukunft bei den Hanseaten meinte der Ex-Gladbacher bei Sky: "Jetzt etwas aus irgendwelchen Emotionen heraus zu sagen, wäre falsch. Wir werden das jetzt in Ruhe aufarbeiten." Hecking sei dabei nach eigener Aussage der "der letzte, der sagt: 'Ich habe keine Fehler gemacht'". So hätten es die Hamburger unter seiner Leitung nicht geschafft, es im Saison-Endspurt "besser zu machen" als die Konkurrenz. "Das liegt auch in meiner Verantwortung", so der HSV-Trainer selbstkritisch. "Wir haben nicht abgeliefert."