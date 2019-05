Hecking schimpft über Umgang mit Trainer-Kollegen: "Wir können zu Hause bleiben"

Nach seinem Abschied von Borussia Mönchengladbach hat Dieter Hecking den allgemeinen Umgang mit Trainern im Fußballgeschäft heftig kritisiert. „Viktoria Köln entlässt den Trainer als Tabellen-Erster am vorletzten Spieltag, Markus Anfang muss in Köln als Meister gehen, und Niko Kovac steht beim FC Bayern in Frage, obwohl er vielleicht das Double holt. Unabhängig von meiner Person zeigen die drei Beispiele, dass man uns Trainer nicht braucht. Wir können zu Hause bleiben“, sagte Hecking.