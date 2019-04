Offiziell: Dieter Hecking hört bei Borussia Mönchengladbach auf

Die Zeit von Trainer Dieter Hecking bei Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach endet nach dieser Saison. Das teilte der Verein am Dienstagmittag auf seiner Homepage mit. Um 17 Uhr soll es nähere Erläuterungen in einer Pressekonferenz mit Hecking und Borussias Sportdirektor Max Eberl geben.

Hecking aktuell unter Druck

"Borussia Mönchengladbach wird die Zusammenarbeit mit Cheftrainer Dieter Hecking über das Ende der Saison 2018/19 hinaus nicht weiter fortsetzen und mit einem neuen Cheftrainer in die Saison 2019/20 gehen", hießt es in der Mittelung der "Fohlen". Derzeit steht der 54-Jährige mit Gladbach in der Bundesliga unter Druck. Zuletzt ging es für die Borussia bergab: Nach nur einem Sieg in den letzten sechs Ligaspielen ist die Hecking-Elf auf den fünften Platz zurückgefallen.