HSV-Trainer Hecking über 96: "Wenn es nicht so richtig läuft, wird wieder alles über den Haufen geworfen" 

Von 2006 bis 2009 trainierte der aktuelle HSV-Trainer die Roten. In 109 Spielen unter seiner Regie holte 96 146 Punkte - ein ordentlicher Schnitt, zumal damals noch Bundesliga-Fußball in Hannover gespielt wurde. Die Verbundenheit zu den Niedersachsen ist bei Hecking nie ganz abgerissen.

Dieter Hecking steht mit dem Hamburger SV aktuell auf dem zweiten Platz der zweiten Bundesliga. Mit 31 Punkten nach 18 Spielen sind die Hanseaten mitten im Aufstiegskampf. Bei Hannover 96, die Hecking einst ebenfalls trainierte, sieht die Lage anders aus. Obwohl beide Teams mit ähnlichen Zielen in die Saison gegangen sind, steht 96 lediglich auf Platz 13 - zwei Punkte vor dem Relegationsplatz.

Vor Spiel in Regensburg: Bei Hannover 96 ist mächtig Druck auf dem Kessel

Deshalb redete er beim exklusiven Gespräch mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) auch über 96 und die Probleme in der Hinrunde: „Ich kenne alle Leute, die die Entscheidungen darüber getroffen haben, wie der Weg nach dem Abstieg aussehen soll. Davon ist vieles nicht aufgegangen. Es wurde ein Sparkurs verordnet. Transfers erfüllen sich nicht so, wie man das denkt. Es kommen Verletzungen hinzu. Folge waren wieder ein Trainer- und ein Sportdirektorenwechsel. Man redet im Fußball generell immer von Kontinuität – und wenn es nicht so richtig läuft, wird alles wieder über den Haufen geworfen.“