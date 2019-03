Dieter Schatzschneider ist sich sicher: Mit dieser Elf wird sich Hannover 96 noch retten

Hannover 96 wartet seit dem 21.10.2017 auf einen Auswärtssieg in der Fußball-Bundesliga. Gegner damals war ausgerechnet der FC Augsburg. Denn: Am Samstag reisen die Roten erneut zum FCA und können ihre schwarze Serie an dem Ort beenden, an dem sie begann. Hier seht Ihr, wie sich 96 in den letzten zehn Partien gegen die Fuggerstädter geschlagen hat. ©