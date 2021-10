Mit Schatzschneider gleichgezogen: Schalkes Terodde jetzt Rekord-Torschütze der 2. Bundesliga

Zweitliga-Rekord für Simon Terodde! Der Stürmer vom FC Schalke 04 erzielte am Sonntag gegen den FC Ingolstadt mit dem Treffer zum 3:0 in der 77. Minute sein 153. Tor in der 2. Bundesliga und zog damit mit dem bisherigen Rekordhalter Dieter Schatzschneider gleich. Die Klub-Legende von Hannover 96 brauchte für seine Bestmarke allerdings nur 201 Spiele. Terodde knackte den Rekord in seinem 262. Spiel im deutschen Unterhaus.

