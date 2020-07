"HSV ist mein Topfavorit": So sieht 96-Legende Schatzschneider die neue 2. Liga

Der letzte Akt war dramatisch. Nürnberg hat sich durch ein Tor in der Nach-Nachspielzeit in Ingolstadt den Klassenerhalt gesichert. „Das hätte uns auch blühen können“, glaubt Dieter Schatzschneider, „wenn wir nicht Trainer und Sportchef ausgetauscht hätten.“ So aber konnte sich der Ex-Torjäger von Hannover 96 entspannt die Relegationsspiele anschauen.

Die 18 Teams stehen nun fest – so sieht Schatzschneider die neue 2. Liga. „Meine Favoriten kommen aus dem Kreis HSV, Düsseldorf und Paderborn. Und ich hoffe, dass 96 zumindest um die drei oberen Plätze mitspielen kann.“ Dazu rechnet Schatzschneider „wieder mit dem einen oder anderen Überraschungsteam“. Seine Favoriten im Check.

Hamburger SV

Schatzschneider setzt auf den neuen Trainer – er wird für ihn zum wichtigen Faktor im Aufstiegsrennen. „Ich habe Daniel Thioune schon mal für 96 empfohlen“, erinnert er sich, „aber das hat leider nicht geklappt.“ Der ehemalige HSV-Stürmer glaubt, dass der Nachfolger von Dieter Hecking erfolgreich arbeiten wird im schwierigen Hamburger Umfeld: „Mit dem Hurra-Stil wird es vorbei sei, Thioune weiß, wie er Mannschaften anpacken muss. Das macht ihn gefährlich.“

Der Ex-Stürmer lobt ­Thioune. „Er war selbst Spieler und kann mit Druck umgehen. Dazu hat er seinen Trainerjob von der Pike auf gelernt, hat erst Jugendmannschaften betreut und sich dann langsam nach oben gearbeitet. So ein bisschen wie Ralph Hasenhüttl.“ Der ehemalige Leipziger Coach betreut jetzt Southampton in der englischen Premier League. „Thioune kann aus wenig viel machen, das hat er in Osnabrück bewiesen. Beim HSV hat er mehr Mittel als früher und auch als jeder andere Zweitligist, die wird er gut einsetzen. Der HSV ist mein Topfavorit.“