Dietmar Hamann über den Liga-Titelkampf, ein Hummels-Comeback beim DFB und FCB-Trainer Hansi Flick

Dietmar Hamann zählt inzwischen längst zu den angesehensten deutschen TV-Experten. Für Sky analysiert der 59-fache Nationalspieler und Champions-League-Sieger von 2005 mit dem FC Liverpool das Geschehen in der Bundesliga, der Premier- und Champions League. Wenn ab Freitag mit der Partie des FC Schalke 04 gegen Borussia Mönchengladbach (20.30 Uhr, ZDF und Sky) die Rückrunde der Bundesliga beginnt, ist Hamann auch wieder am Ball. Zuvor gibt der 46-Jährige seine Einschätzung ...

... zum Titelrennen in der Bundesliga: "Ich glaube, dass RB Leipzig es packen kann. Man hat bei den Bayern auch gegen Ende der Hinrunde in Freiburg wieder gesehen, dass sie stottern. Allerdings glaube ich nicht, dass Borussia Mönchengladbach sich ganz, ganz oben halten kann. Was Borussia Dortmund betrifft: Das 3:3 gegen Leipzig war ein Knackpunkt. Wenn du solche Spiele nicht gewinnst, wird es schwierig, Meister zu werden. Sie hätten auf RB in dieser Begegnung drei Punkte gut machen können – so ist der Abstand aber gleich geblieben. Auf der anderen Seite würde ich es auch nicht komplett ausschließen, dass der BVB den Titel dennoch holt."