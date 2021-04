Guardiola nennt auch Hamann als Bundestrainer-Kandidaten: "Ich kann der Assistent werden"

Wer wird neuer Bundestrainer? In den vergangenen Wochen spekulierte ganz Fußball-Deutschland über die Frage, wer Joachim Löw nach der EM 2021 beerbt . Dabei scheinen sich einige Favoriten herauskristallisiert zu haben: Bayern-Trainer Hansi Flick ist einer davon, die anderen sind U21-Bundestrainer Stefan Kuntz, der frühere Leipzig-Macher Ralf Rangnick und Löws derzeitiger Assistent Marcus Sorg. Innerhalb der deutschen Nationalmannschaft soll auch ein anderer Mann zumindest angedacht worden sein : Pep Guardiola , der mit Manchester City auf dem Weg zum Meistertitel in der Premier League ist und der am Dienstagabend im Viertelfinale der Champions League mit den Citizens auf Borussia Dortmund (21 Uhr/DAZN) trifft.

Guardiola ein ernsthafter Kandidat? Davon will er selbst nicht zuletzt wegen seines noch bis 2023 laufenden Vertrages bei ManCity nichts wissen - obwohl ihn unter anderem sein Spieler Ilkay Gündogan "ihn gleich nehmen" würde. "In Deutschland gibt es herausragende Trainer. Sie verdienen es viel mehr, Trainer der deutschen Nationalmannschaft zu werden als ich", sagte Guardiola, der von 2013 bis 2016 den FC Bayern trainierte und seither gut Deutsch spricht, gegenüber DAZN. Mit Blick auf Konkurrenten wie Jürgen Klopp und Thomas Tuchel sagte er: "Wenn ich etwas gelernt habe aus meiner Zeit in Deutschland - und das hat sich hier in England noch verfestigt - dann ist es die Qualität von deutschen Trainern."