Dietmar Hamann sicher: Hansi Flick wird im Sommer Bundestrainer - FCB-Coach bleibt in Aussagen schwammig

Er gilt als einer der Kandidaten, dem das Amt des Bundestrainers am ehesten zugetraut wird: FC-Bayern-Coach Hansi Flick arbeitete beim DFB einst als Co-Trainer von Joachim Löw und wurde mit ihm 2014 Weltmeister, danach wechselte er für zweieinhalb Jahre auf den Posten des Sportdirektors der Nationalmannschaft - und wird er jetzt, nach dem Löw-Rücktritt im Anschluss an die EM 2021 auch ihr Trainer? Flick hält sich in Bezug auf die vieldiskutierte Nachfolge weiter bedeckt. "Ich habe alles dazu gesagt. Ich habe Vertrag bis 2023 und mehr muss ich dazu nicht sagen“, sagte der 56-Jährige am Samstag vor dem Bundesliga-Spiel beim SV Werder Bremen bei Sky. Trotz der erneut schwammigen Aussagen glaubt Flick: "Zu diesem Thema habe ich ganz klar Stellung genommen." Anzeige

Doch hat er das wirklich? Bereits am Vortag hatte Flick eine Nachfolge als Bundestrainer nicht explizit ausgeschlossen. "Ich kümmere mich nicht um die Dinge, die außenherum sind. Ich möchte hier bei Bayern München noch sehr erfolgreich arbeiten und mehrere Titel gewinnen", sagte der Bayern-Coach am Freitag. Spekulationen, "wie meine Zukunft aussieht, verbieten sich", fügte Flick hinzu. Auch einen Tag später blieb sich der FCB-Trainer treu. Zum Thema habe es keine Gespräche mit DFB-Direktor Oliver Bierhoff gegeben. "Oliver und ich sind befreundet, haben immer mal wieder was, wo wir uns austauschen“, sagte Flick. Deswegen gebe "es da nichts Neues".

Sky-Experte Dietmar Hamann glaubt, dass hinter den Flick-Aussagen mehr steckt. "Ich glaube, dass Hansi Flick im Sommer die Nationalmannschaft übernehmen wird", zeigte sich der ehemalige DFB-Profi nach dem Interview sicher - und begründet dies mit internen Problemen bei den Bayern: "Es gibt unterschiedliche Vorstellungen bei der Transferpolitik, er hätte gern ein Veto und generell mehr Mitspracherecht. Der Verein will ihm das nicht geben", weiß der Champions-League-Sieger mit dem FC Liverpool. "Ich kann mir vorstellen, dass es im Sommer zu einer Situation kommt, die beiden Seiten nicht ganz ungelegen kommt."

Franz Beckenbauer sieht sowohl Hansi Flick als auch Lothar Matthäus als geeignete Bundestrainer-Kandidaten

Selbst der "Kaiser" Franz Beckenbauer meldete sich in der Bundestrainer-Debatte zu Wort: So seien sowohl Flick als auch Rekordnationalspieler Lothar Matthäus "beide sehr gute Kandidaten". Besonders Flick, der als Assistent von Löw 2014 in Brasilien Weltmeister geworden ist, würde passen, weil er den DFB "in- und auswendig" kenne, meinte Beckenbauer. Der Weltmeister-Teamchef von 1990 ist sich allerdings nicht sicher, "ob der FC Bayern ihn ziehen lassen will".