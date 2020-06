Ex-Profi Dietmar Hamann rechnet mit Wechsel von BVB-Star Jadon Sancho: Dieser Premier-League-Klub ist Favorit

Die Corona-Krise zog auch an der Premier League nicht spurlos vorbei. Ex-Profi Dietmar Hamann hofft, dass in der englischen Top-Liga "etwas Vernunft einkehrt", wie er im Interview mit der Bild am Sonntag sagte: "Die 20 Vereine der Liga haben schon vor der Corona-Krise letzte Saison rund 670 Mio. Euro Verlust gemacht. Vielleicht werden jetzt in der Breite für Spieler weniger Ablöse und weniger Gehalt gezahlt."

Er gehe dennoch davon aus, dass es für Top-Spieler wie BVB-Star Jadon Sancho weiterhin einen Markt geben werde. "Er ist einfach zu gut, um noch ein Jahr auf ihn zu warten", so Hamann über den 20-jährigen Offensivspieler. Der englische Nationalspieler wurde in den vergangenen Monaten immer wieder mit Manchester United in Verbindung gebracht. TV-Experte Hamann bezeichnet diese Option als "die wahrscheinlichste".

Hamann: Viele Premier-League-Klubs haben Investoren

Englischen Medienberichten zufolge fordert der BVB weiterhin rund 130 Millionen Euro. Wie sich die Klubs aus der Premier League trotz Corona so einen Transfer leisten könnten, erklärt der Ex-Profi des FC Liverpool: "Viele Klubs haben Investoren... Die können mal in die Tasche greifen, um ein Defizit auszugleichen. Natürlich gibt es in England auch absurd hohe TV-Einnahmen, aber die Investoren geben den Vereinen noch mal ganz neue Möglichkeiten."

