Dietmar Hamann wehrt sich nach Aussagen über BVB-Kapitän Marco Reus: "Habe ihn nicht kritisiert"

Ist Marco Reus noch der richtige Kapitän für Borussia Dortmund ? Ex-Nationalspieler Dietmar Hamann finden: nein. Mehrfach meldete der Vizeweltmeister von 2002 öffentlich Zweifel an, ob Reus seiner Aufgabe als Führungsspieler ausreichend nachkommen könne. Nachdem er bereits am Sonntag in der TV-Sendung Sky90 seine Bedenken zum Ausdruck gebracht hatte , bekräftigte er dies unter der Woche erneut. Für Reus sei das Amt "mehr Bürde als Ansporn". Öffentlich wurde dies als Attacke auf den BVB-Profi wahrgenommen - auch von Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke . Dagegen wehrt sich Hamann nun.

"Fakt ist, dass er im Moment sehr mit sich selbst beschäftigt ist, weil er nach einer Verletzung wieder zurückgekommen ist", schrieb der 46-Jährige in seiner Sky-Kolumne nach dem mäßigen Auftritt der Dortmunder, die am Mittwoch mit 2:0 gegen Zenit St. Petersburg gewannen. Reus wurde beim Stand von 0:0 ausgewechselt. "Ich würde ihn aus der Kritik rausnehmen und ihn in Schutz nehmen", sagte er. "Wenn die ganze Mannschaft so einen blutleeren Auftritt hinlegt, ist es für einen Einzelnen schwer, ein Spiel zu entscheiden. Marco ist nicht bei 100 Prozent, das wird er wahrscheinlich auch so sehen."