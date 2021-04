Dietmar Hamann adelt BVB für Vorstellung gegen ManCity: "Im Stile einer Klasse-Mannschaft"

Schwer gearbeitet, aufopferungsvoll gekämpft, spielerisch überzeugt - und am Ende doch verloren. So lässt sich die Leistung von Borussia Dortmund bei der 1:2 (0:1)-Niederlage im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League am Dienstagabend bei Manchester City zusammenfassen. Denn der BVB hatte die in der Premier League konkurrenzlosen Engländer wenige Tage nach der herben Enttäuschung in der Bundesliga gegen Eintracht Frankfurt vor größere Probleme gestellt.

