"Eines Vizemeisters nicht würdig": Dietmar Hamann kritisiert BVB-Leistung gegen Zenit scharf

Die Spieler und Verantwortlichen von Borussia Dortmund haben nach dem 2:0-Arbeitssieg gegen Zenit St. Petersburg am zweiten Spieltag der Champions League eigentlich viele Gründe, um zufrieden die Vorbereitung für das Bundesliga-Spiel am Samstag bei Arminia Bielefeld (15.30 Uhr/Sky) zu gehen: So gewann der BVB nicht nur gegen einen direkten Konkurrenten, die Mannschaft von Trainer Lucien Favre übernahm nach einem Patzer von Lazio Rom (nur 1:1 gegen den FC Brügge) auch noch die Tabellenführung in der Gruppe. Dennoch hat Sky-Experte Dietmar Hamann die Dortmunder kurz nach der Partie hart kritisiert. "Gnade vor Recht", meinte der ehemalige Nationalspieler nach der schwachen BVB-Leistung gegen den Vertreter aus Russland.

Und danach legte Hamann richtig los - denn die Art und Weise, wie der knappe BVB-Erfolg zustande gekommen ist, missfiel dem Ex-Bayern-Star komplett: "Sie haben zum Schluss das Spiel noch gewonnen – nicht unverdient. Sie hatten aber eigentlich auch in der zweiten Hälfte keine richtigen Chancen, waren auch wieder zu behäbig und langsam im Spielaufbau", kritisierte Hamann. Erst durch ein Elfmeter-Tor von Jadon Sancho (78. Minute) und einen Treffer von Erling Haaland (90.+1) wurden die Dortmunder erlöst. "Die Art und Weise sollte schon angesprochen werden", so der Sky-Experte in Richtung von Trainer Favre, der sein 100. Pflichtspiel als BVB-Coach absolvierte.

Hamann ist aktuell einer der größten BVB-Kritiker. Schon nach der 1:3-Niederlage zum Champions-League-Auftakt bei Lazio Rom vermutete der ehemalige Premier-League-Spieler, dass Favre seine Mannschaft nicht mehr verstehe. "Sollte nichts Außergewöhnliches passieren, stehen die Zeichen wahrscheinlich auf Trennung", mutmaßte Hamann.

Erst kürzlich eröffnete der 47-Jährige zudem die Debatte um Kapitän Marco Reus. Vor dem Anpfiff des Zenit-Spiels legte er nach: "Das Amt als Kapitän ist für ihn aus meiner Sicht derzeit mehr Bürde als Ansporn", so Hamann, für den "ein anderer besser geeignet wäre".