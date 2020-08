Dietmar Hamann fordert: Verkürzter Champions-League-Modus soll nach Corona-Krise "bestehen bleiben"

"Wenn es bei der WM oder EM ins Viertelfinale geht, ist jeder an den Fernseher gefesselt", betonte der frühere Liverpool-Profi in seiner Sky-Kolumne. Der Modus sei eine Riesen-Chance vor allem für Underdogs wie RB Leipzig. Hamann: "Du kannst in drei Mal 90 Minuten Champions-League-Sieger werden. Und diese besonderen Voraussetzungen erhöhen deutlich die Chancen, einen großen Gegner zu schlagen, als wenn du ihn in Hin- und Rückspiel bezwingen musst."