Dietmar Hamann: Darum werden Kai Havertz und Timo Werner beim FC Chelsea "einschlagen"

Nach Ansicht von Dietmar Hamann werden sich die deutschen Nationalspieler Kai Havertz und Timo Werner umgehend in der Premier League durchsetzen und beim FC Chelsea zu unumstrittenen Leistungsträgern werden. "Ich traue es beiden zu, sich schnell zurechtzufinden und durchzusetzen. Es kommt weniger auf die Spielweise an als auf die Mentalität. Du musst bereit sein, dass Spiel anzunehmen. Je schneller du das kapierst, desto schneller wirst du dich anpassen und deine Leistung bringen", schreibt der Ex-Nationalspieler in seiner Sky-Kolumne: "Es wird einige Tacklings geben, bei denen sie wahrscheinlich auf den Pfiff warten, der aber nicht kommt. Dann musst du aufstehen und dann geht es weiter."

Hamann weiß, wovon er spricht, spielte für Newcastle United, den FC Liverpool und Manchester City selbst in Englands höchster Liga, die am Samstag in die neue Saison startet. Chelsea greift allerdings erst am Montag ins Geschehen ein. Dann müssen die Londoner bei Brighton & Hove Albion ran - auch Havertz und Werner können dann die ersten Duftmarken bei ihrem neuen Klub setzen. "Die Tatsache, dass beide den Schritt in relativ jungen Jahren wagen, zeigt mir, dass sie absolut die Herausforderung suchen", meint Hamann.