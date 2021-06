Dietmar Hamann: Deshalb hat England mehr Druck als Deutschland - Musiala Startelf-Kandidat

England gegen Deutschland: Am Dienstag (18 Uhr/ARD und Magenta TV) steigt der Achtelfinal-Kracher bei der Europameisterschaft - und für Dietmar Hamann gibt es nach Ende der Vorrunde bereits einen kleinen Favoriten. "Die Engländer sind aus meiner Sicht leicht in der Favoritenrolle", schreibt der ehemalige Liverpool- und Manchester-City-Profi in seiner Kolumne für den Pay-TV-Sender Sky. Und das, owohl die Rahmenbedingungen für die "Three Lions" auf der Insel alles andere als Ideal sind. Denn der größere Druck, so Hamann weiter, lastet vor dem Rivalen-Duell im Londoner Wembley-Stadion klar auf den Engländern. Anzeige

Der Sky-Experte, der einen Großteil seiner Karriere auf der Insel verbrachte und mit den "Reds" 2005 die Champions League gewann, sieht sogar eine Gefahr für die Mannschaft von Gareth Southgate. "*Das Spiel am Dienstag bedeutet den Engländern sehr viel mehr als uns. Für die Deutschen ist es zwar ein Klassiker, aber sonst eher ein Spiel wie viele andere", so Hamann. "Für die Engländer sind Spiele gegen Deutschland aber immer das Größte. Die Medien befeuern die Euphorie und für die Spieler besteht die Gefahr, dass sie sich da zu sehr hineinsteigern." So könnte den Engländern dem ehemaligen deutschen Nationalspieler zufolge später die "Energie auf den Platz" fehlen, wenn nur noch an das Spiel gegen den großen Konkurrenten gedacht werde.*

Dietmar Hamann: Startelf-Einsatz von DFB-Youngster Jamal Musiala ist Überlegung wert

Die große Chance für Deutschland also? Laut Hamann müsse sich die Mannschaft von Bundestrainer Joachim Löw gegen die Engländer, die in ihrer Gruppe immerhin Vize-Weltmeister Kroatien und Tschechien hinter sich ließen, klar steigern. "Der Mannschaft fehlt Balance im Mittelfeld und Tempo im Spiel nach vorn, und ihr fehlt Harmonie. Ich habe das Gefühl, da stehen elf Einzelspieler oder drei Mannschaftsteile auf dem Platz und keiner spielt mit dem anderen", kritisiert der ehemalige Bayern-Spieler. In der Vorrunde habe die Elf gegen Frankreich (0:1) "offensiv Defizite" gezeigt. Gegen Portugal (4:2) "lief es vorne gut, aber wir haben hinten Fehler gemacht" - und beim 2:2 gegen Ungarn, das für die Achtelfinal-Qualifikation sorgte, "hat man beide Probleme zusammen gesehen"