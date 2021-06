Dietmar Hamann hadert mit DFB-Team: Gefühl der Unbesiegbarkeit "ein Stück weit weg"

Ex-Nationalspieler Dietmar Hamann glaubt auch gegen Portugal nicht an einen Sieg der DFB-Elf. Er sei "weiter gedämpft optimistisch, was das Weiterkommen anbetrifft", sagte der 47-Jährige als Experte des Senders Antenne Bayern. Gegen die Portugiesen um Superstar Cristiano Ronaldo werde es am Samstag (18 Uhr/ARD und Magenta TV) in München nach dem 0:1 zum Auftakt gegen Frankreich "mit Sicherheit nicht sehr viel leichter". Er glaube, "dass die Portugiesen eine ähnlich starke Mannschaft haben".

