Dietmar Hamann erklärt: Deshalb hat der BVB im Duell gegen den FC Bayern "die größte Chance der letzten Jahre"

Borussia Dortmund gegen den FC Bayern: Es ist der deutsche Clásico, das Top-Spiel des (Halb-) Jahres in der Bundesliga - und der BVB hat am Samstagabend (18.30 Uhr/Sky) laut Ex-Bayern-Profi Dietmar Hamann "die größte Chance der letzten Jahre" auf einen Sieg im direkten Duell, wie er in seiner aktuellen Sky-Kolumne schreibt. Die Vorzeichen könnten nicht spannender sein: Erstmals seit elf Jahren liegen die Dauerrivalen vor dem Topspiel nach Punkten gleichauf an der Tabellenspitze. Doch bleibt es auch nach dem siebten Spieltag dabei? Nein, glaubt Hamann: Der TV-Experte tippt "auf einen knappen 2:1-Sieg für Schwarz-Gelb".

Aber warum? "Ich sehe den Vorteil für die Dortmunder in der körperlichen und geistigen Frische. Sie hatten im Sommer viel länger Pause als die Münchner", so Hamann. Die Bayern scheinen auch wegen des Final-Turniers der Champions League, das der FCB im August als Sieger abschloss "logischerweise am Limit", schreibt der Ex-Nationalspieler. "Sie hatten nur ein paar Tage Ruhe im Sommer und waren in jedem Wettbewerb im Finale. Im Moment ist das eine wahnsinnig anstrengende Phase für sie. Körperlich und dementsprechend auch mental." Das Bayern-Pensum sei laut Hamann generell "unmenschlich".

Und im Topspiel gegen den BVB könnte sich das Hammer-Programm des FCB in den vergangenen Wochen (Champions League, Supercups, Bundesliga) nun rächen. Zwar gewännen die Bayern aktuell Spiele wie beim 6:2-Erfolg gegen Red Bull Salzburg in der Königsklasse aufgrund ihrer "unfassbaren Qualität und Mentalität" - aber: "Ewig geht das nicht und gegen eine Mannschaft wie Dortmund, die jetzt auch noch das Verteidigen gelernt hat, könnte das schwer werden", schreibt Hamann. So sei der FC Bayern in den vergangenen zwei Spielen bereits nicht mehr so dominant aufgetreten wie in den Wochen davor.

Die Zahlen belegen Hamanns These: Seit Jahren gilt der BVB als stark in der Offensive, aber anfällig in der Abwehr. In diesem Jahr scheint es genau umgekehrt. Mit 24 Treffern nach sechs Spieltagen sorgte der FC Bayern für eine Liga-Bestmarke, kassierte aber bereits neun Gegentore. Dagegen stellt der BVB mit nur zwei Gegentoren die beste Abwehr.

Hamann erneuert Kritik an Reus

Auch die Clásico-Aufstellungen könnten interessant werden: Hamann würde bei den Bayern Leroy Sané statt Kingsley Coman spielen lassen - und beim BVB Marco Reus zunächst auf die Bank setzen und stattdessen wieder Jadon Sancho in die Startelf beordern.