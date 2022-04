Hamann: Darum sorgt der Süle-Abgang zum BVB für "extrem große Unruhe" beim FC Bayern

Der FC Bayern kann sich mit einem Sieg am Samstag gegen Borussia Dortmund die zehnte deutsche Meisterschaft in Folge sichern. Euphorie herrscht beim Rekordmeister aktuell trotzdem nicht. Dietmar Hamann spricht nun sogar von einem "Bruch in der Münchener Kabine", für den auch der Transfer von Niklas Süle zum BVB verantwortlich sein soll.