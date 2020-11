Dietmar Hamann rechnet mit "kleinem Hänger" des FC Bayern: "Körperlich angeschlagen"

Das Programm des FC Bayern ist strapaziös und herausfordernd - besonders für die Nationalspieler der Münchner. Nach der Länderspielpause steht für den deutschen Rekordmeister am Samstag das nächste Bundesliga-Spiel gegen Werder Bremen an. "In den letzten Jahren waren die Vorzeichen für Werder schlechter…", meint Ex-Profi Dietmar Hamann in einem Interview mit der Bild.

