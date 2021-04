Dietmar Hamann über Zoff beim FC Bayern: Hansi Flick "sollte schon etwas vorsichtiger sein"

Immer wieder gerieten Hansi Flick und Hasan Salihamidzic in den vergangenen Wochen beim FC Bayern München aneinander. Längst glauben viele Experten, dass die Risse, die sich im Verhältnis zwischen Trainer und Sportvorstand ergeben haben, nicht mehr zu kitten sind. Nachdem Salihamidzic vor dem Champions-League-Spiel gegen Paris Saint-Germain verkündete, dass Jerome Boateng den Klub am Saisonende verlässt, reagierte Flick nach dem 2:3 gereizt. Wenig später folgte ein Machtwort von Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge , der gegenüber Bild die Streithähne zur Räson rief. Ex-Nationalspieler Dietmar Hamann warnte insbesondere Flick vor dem Heimspiel gegen Union Berlin vor weiteren Konsequenzen. Dieser müsse in der derzeitigen Gemengelage sehr vorsichtig sein.

Die Münchner, darunter auch die Bosse Karl-Heinz Rummenigge und Oliver Kahn, "lägen gut daran, sich mal alle an einen Tisch zu setzen", so Hamann weiter. Der Vizeweltmeister von 2002 wurde deutlich: "Die Nerven liegen blank." Er geht so oder so von einer Trennung am Ende der Saison aus, wie er bereits im Vorfeld kundgetan hatte.