Dietmar Hamann über Zeit mit Matthäus, Klinsmann und Co. beim FC Bayern: "Haben uns missachtet"

Mit Bedauern erklärte Hamann, dass die Münchner in dieser Ära durchaus hätten mehr erreichen können: "Trotzdem waren wir in der Lage, den UEFA-Cup zu gewinnen, den Pokal zu gewinnen und Meister zu werden. Das zeigt, was alle möglich gewesen wäre..." Diese Zerrissenheit innerhalb der Mannschaft "war etwas, das mir brutal missfallen ist", betonte der ehemalige Mittelfeldspieler. "Und das war der Grund, weshalb ich 1998 gesagt habe: 'sagt mir, was ihr an Ablöse wollt, einen Verein finde ich schon'. Ich wäre zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich überall hingegangen, weil das gegenseitige Misstrauen und dieses gegenseitige Aufreiben genau das ist, was eine Mannschaft nicht machen soll."