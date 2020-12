Dietmar Hamann: FC Bayern vor Duell gegen RB Leipzig "körperlich an der Grenze" - hat aber "breite Brust"

Ex-Nationalspieler Dietmar Hamann erwartet im Topspiel der Bundesliga am Samstag (18.30 Uhr, Sky) zwischen dem FC Bayern München und RB Leipzig ein Fußball-Fest. "Die aktuell erfolgreichste Mannschaft der Welt gegen ein Team, das in Europas Spitze angekommen ist und sich in der deutschen Elite in Rekordzeit etabliert hat", schrieb der TV-Experte in seiner Kolumne für den Pay-TV-Sender Sky.

