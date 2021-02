Dietmar Hamann gratuliert DFB zu Musiala-Coup: Bayern-Youngster wird in Zukunft "ganz wichtiger Spieler"

Hamann prophezeit dem Youngster, der am Freitag volljährig wird, eine große Zukunft. So sei Musiala ein "Straßenfußballer" und jetzt bereits "technisch perfekt", beim 4:1-Sieg in der Champions League mit dem FCB gegen Lazio Rom habe er zudem "Einfluss auf das Spiel" genommen und "Akzente gesetzt" - beste Zutaten für eine erfolgreiche Karriere: "Er wird für die Bayern und die Nationalmannschaft in den nächsten Jahren ein ganz wichtiger Spieler", ist sich der Vize-Weltmeister von 2002 sicher.

Bundestrainer Löw sieht in dem designierten neuen deutschen Nationalspieler Musiala "ein riesiges Potenzial" und stellte dem Toptalent ein schnelles Debüt in Aussicht. "Für sein Land spielen zu dürfen, muss für jeden Nationalspieler eine Herzensangelegenheit sein. Deshalb freue ich mich, dass sich Jamal Musiala entschieden hat, künftig für Deutschland spielen zu wollen", erklärte Löw am Mittwoch auf der DFB-Homepage. Der Jungprofi ergänzte: "Ich habe sehr viel über diese Frage nachgedacht. Am Ende habe ich auf mein Gefühl gehört, dass es die richtige Entscheidung ist, für Deutschland zu spielen.“ Der Deutsch-Engländer wurde in Stuttgart geboren, lebte aber acht Jahre in England und spielte dort für den FC Chelsea. Für die deutsche U16 absolvierte er zwei Länderspiele, 23 Mal spielte er für die Junioren der Three Lions.