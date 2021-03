Dietmar Hamann: Weitere Kooperation von Flick und Salihamidzic beim FC Bayern "ausgeschlossen" 

Trotz der jüngsten Aussprache zwischen Hansi Flick und Hasan Salihamidzic rechnet der frühere Nationalspieler Dietmar Hamann nicht mit einer gemeinsamen Zukunft des Trainers und des Sportvorstands beim FC Bayern München . "Dass beide in der Konstellation zusammen weiterarbeiten, halte ich für ausgeschlossen" , sagte Hamann bei Sky90 mit Blick auf die Differenzen der beiden Verantwortlichen in der jüngeren Vergangenheit. Er rechnet trotz laufenden Vertrages bis 2023 mit einem Abgang Flicks im Sommer.

FCB-Klubchef Karl-Heinz Rummenigge hatte in einem Interview mit der Welt am Sonntag zuvor ausgeschlossen, dass Flick die Münchner nach der Saison verlässt und als Nachfolger von Joachim Löw Bundestrainer wird. "Wir sind gut beraten, das zu Ende zu bringen, was wir vertraglich vereinbart haben." Dies habe er Flick "unmissverständlich mitgeteilt", betonte der 65-Jährige, der die Aussprache von Flick und Salihamidzic als "FC-Bayern-like" bezeichnete.

Hamann: Aussprache beim FC Bayern "eine Art Burgfrieden"

Hamann rechnet allerdings nicht damit, dass der Streit von Trainer und Sportchef ausgestanden ist. Dass Flick und Salihamidzic in einem kurzen Gespräch alle Differenzen ausgeräumt haben sollen, hält der Ex-Bayern-Profi für utopisch. Es handle sich lediglich um "eine Art Burgfrieden" so Hamann, um vor dem Saisonendspurt "Nebenkriegsschauplätze" zu schließen.

Die derzeitigen Differenzen, die Flick selbst zuletzt eingeräumt hatte, seien allerdings "ein so tiefgründiges Problem, das ist nicht in zwei Minuten abgetan" , glaubt Hamann, der vor allem die Transferpolitik der Bayern als Brandherd ausgemacht hat - speziell die sommerlichen Salihamidzic-Verpflichtungen von Spielern wie Bouna Sarr und Marc Roca, auf die Flick im Grunde gar nicht setzt.

Weitere Zusammenarbeit? "Man muss sich fragen, ob es Sinn macht"

"Man muss sich fragen, ob es Sinn macht, mit ihm im Sommer weiterzumachen, DFB hin oder her", so Hamann, der für ein Vetorecht für Flick plädiert - schließlich hätten auch frühere Bayern-Trainer wie Pep Guardiola ein Mitspracherecht bei der Kaderplanung erhalten. "Natürlich können die Bayern in den nächsten fünf Jahren drei Mal die Champions League gewinnen. Das geht aber nicht, wenn der Sportdirektor Spieler holt, die der Trainer nicht will."