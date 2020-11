Hamann lobt DFB-Entscheidung: Löw "hat der Liga geholfen" - muss aber "Vertrauen zurückgewinnen"

Der ehemalige Nationalspieler Dietmar Hamann ist davon überzeugt, dass der Deutsche Fußball-Bund mit der Weiterbeschäftigung von Bundestrainer Joachim Löw in der aktuellen Situation "die absolut richtige Entscheidung" getroffen hat. Das erklärte der 47 Jahre alte TV-Experte am Montagabend beim Pay-TV-Sender Sky. "Ich hätte es für falsch gehalten, wenn man sich heute getrennt hätte. Wenn man sich nach der Weltmeisterschaft zum Schritt entscheidet, dann muss man das auch bis zum nächsten Turnier durchziehen", sagte Hamann mit Blick auf Löws Vertragsverlängerung vor der enttäuschenden WM 2018 in Russland, bei der das DFB-Team in der Vorrunde ausgeschieden war. Anzeige

Hamann weiter: "Es war dann wohl so, dass alle eingesehen haben, den Weg, den man angefangen hat, bis zur EM mindestens weiterzugehen." Dabei habe laut des Ex-Profis möglicherweise der Umgang des Bundestrainers in der Corona-Krise eine entscheidende Rolle gespielt. "Wir dürfen die Gesamtumstände nicht vergessen: Die letzten Monate waren die Leipziger und die Bayern zum Teil nicht zur Verfügung gestanden. Da hat er der Liga und den Vereinen geholfen, die in letzter Zeit viele Spiele hatten", sagte der Champions-League-Sieger von 2005 und fügte an: "Deswegen war vielleicht auch die eine oder andere Leistung dabei, die man von der Nationalmannschaft nicht erwartet hätte."

Nach der turbulenten Phase in Folge des historischen 0:6-Debakels gegen Spanien in der Nations League zum Abschluss des Länderspieljahres 2020 habe der DFB allerdings zu viel Zeit verstreichen lassen, meint Hamann. "Diese Diskussion die letzten zwei, drei Wochen hätte man sich sparen können", monierte der Ex-Nationalspieler, der die Kommunikation im Zusammenhang mit dem vom Verband eigentlich für den 4. Dezember angesetzten Krisen-Gipfel kritisierte: "Wenn der Termin am Freitag herausgegeben wird und dann kommt am Montag die Meldung: Er bleibt jetzt doch da. Das sind alles Sachen, die den DFB in der Außendarstellung nicht gut aussehen lassen. Das ist etwas, woran sie arbeiten müssen."

Rückkehr von Boateng, Müller und Hummels "unwahrscheinlich" Eine Rückkehr der drei aussortierten Weltmeister Jérome Boateng, Thomas Müller und Mats Hummels kann sich Hamann kaum vorstellen. "Es ist nicht ausgeschlossen, dass einer oder zwei der drei zurückkommen, aber es ist sehr unwahrscheinlich", sagte er mit Blick auf das im März 2019 von Löw geschasste Trio. Nicht erst seit der Pleite in Spanien waren die Rufe nach einem Comeback lauter geworden. Boateng hat sich bereits am Montagabend wohlwollend zur DFB-Entscheidung pro Löw geäußert, weil dieser sich "das Vertrauen in ihn in der Vergangenheit erarbeitet" habe.