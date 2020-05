Hamann kritisiert Engagement von Klopp-Berater Kosicke bei Hertha BSC: "Sehr bedenklich"

Ein "Konstrukt, wie es in Berlin existiert, sehe ich sehr kritisch", sagte der frühere Nationalspieler vor dem Spiel der Berliner in Hoffenheim am Samstag bei Sky. Es dürfe keine Interessenskonflikte geben, betonte Hamann, der damit auf die Beratertätigkeit Kosickes anspielt. Dieser vertritt mit Klopp, Nagelsmann und Ralf Rangnick einige der profiliertesten Trainer Deutschlands. Hamann: "Ich halte es für sehr bedenklich, wenn ein Trainer-Berater bei einem großen Klub angestellt wird."

Hamann: Fußball muss "Vertrauen zurückgewinnen"

Nach dem Rückzug von Jürgen Klinsmann als Trainer und Mitglied des Aufsichtsrates hatte Windhorst das Gremium am vergangenen Wochenende mit Kosicke und Lehmann aufgestockt . Er wolle als künftiges Aufsichtsratmitglied auch als Vermittler auftreten, betonte Kosicke unter der Woche. "Wenn Hertha auf mich zukommt und um ein Feedback oder einen Rat bittet, bin ich natürlich bereit. So arbeite ich ja ohnehin schon seit Jahren. Aber ich habe keine operativen Kompetenzen oder Tätigkeitsfelder", sagte er der Welt.

Gerade in der aktuellen Situation gehe es darum, im Fußball durch das Verhalten in der Coronavirus-Krise möglicherweise verloren gegangenes "Vertrauen zurückzugewinnen", urteilte Hamann. Deshalb sei die Personalie Kosicke aus seiner Sicht problematisch - denn der Trainer-Agent könnte in seiner Tätigkeit für die Berliner in Interessenskonflikte kommen, sollte es um die Besetzung von Trainerposten oder anderen Personalien gehen.