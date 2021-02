Dietmar Hamann kritisiert Gladbach für Taktik gegen ManCity: Guardiola-Klub "in anderer Liga"

Das war nichts: Borussia Mönchengladbach droht sang- und klanglos im Champions-League-Achtelfinale auszuscheiden. Im "Heim"-Hinspiel gegen Manchester City, das wegen der Corona-Vorgaben in Deutschland in Budapest ausgetragen wurde, unterlag das mutlose Team von Trainer Marco Rose mit 0:2 (0:1). Wirklich zwingende Torchancen konnte sich der Bundesliga-Achte gegen den seit 25 Pflichtspielen unbesiegten Premier-League-Tabellenführer nicht herausspielen. Für Sky-Experte Dietmar Hamann hatte das auch mit der Taktik der Gladbacher zu tun: "Ich war der Meinung, dass du öfter einen langen Ball spielen musst. Das haben die Gladbacher selten gemacht", kritisierte der Ex-Nationalspieler das Kurzpassspiel der Deutschen, die sich stets spielerisch vom Dauer-Druck der Citizens zu befreien versuchten. Hamann deutlich: "So spielst du ihnen in die Karten."

