Dietmar Hamann kritisiert Aufhebung der Europapokal-Sperre von ManCity durch das CAS: "Es ist fatal"

Dietmar Hamann hat die Aufhebung der Europapokal-Sperre von Manchester City durch das CAS scharf kritisiert. "Dieses Urteil stellt das Financial Fairplay stark infrage, es ist fatal. Das kann nicht im Interesse der Fußball-Fans sein. Du brauchst Regeln und Regularien und musst versuchen, dass der Wettbewerb gewahrt bleibt", sagte der Sky-Experte am Montag dem SPORT BUZZER und fügte an: "Heute ist kein guter Tag für den Fußball, die Auswirkungen könnten verheerend sein."

Grundsätzlich sieht der Champions-League-Sieger (mit dem FC Liverpool 2005) die gesamte UEFA kritisch. "Ich finde, dass man sich nun die Frage stellen muss, ob es ein Regulativ wie das Financial Fairplay überhaupt noch braucht und ob bei der UEFA die richtigen Leute in der Verantwortung sind. Auch die UEFA muss sich nach diesem Urteil selbst hinterfragen", sagte Hamann. "Man vermittelt vor allem den von Investoren finanzierten Profi-Klubs in England das Gefühl: was schert uns das Financial Fairplay? Wenn es eines Tages ein Problem oder eine Strafe gibt, dann klagen wir eben.“ Neben der Aufhebung der Sperre für die internationalen Wettbewerbe wurde auch die Geldstrafe von ManCity von 30 Millionen auf 10 Millionen Euro reduziert.