BVB-Boss Hans-Joachim Watzke schaltet sich in Zoff zwischen Dietmar Hamann und Trainer Marco Rose ein

Dietmar Hamann wird in diesem Jahr wohl keine Weihnachtskarte von Borussia Dortmund erhalten. Nachdem der Ex-Nationalspieler im Anschluss an das 3:0 des BVB gegen die SpVgg Greuther Fürth knallharte Kritik am BVB geäußert hatte und Borussen-Trainer die Aussagen des Sky-Experten wenig später nicht minder deutlich konterte, hat sich nun auch der Dortmunder Klubchef Hans-Joachim Watzke zu dem Disput geäußert. Kurz, knapp - aber unmissverständlich. "Ich stehe zu 100 Prozent zu den Aussagen von unserem Trainer Marco Rose", sagte der Geschäftsführer der Bild.

Zuvor hatte Hamann an den bisherigen Saison-Leistungen des DFB-Pokalsiegers kaum ein gutes Haar gelassen. "Das war schwere Kost - wie schon die gesamte Saison", analysierte der 48-Jährige. Mit Blick auf "den Kader, den sie haben", fällte Hamann ein vernichtendes Urteil: "Das hat mit Fußball nichts zu tun." Die Dortmunder würden keinen "Fußball spielen", sondern ausschließlich "Fußball arbeiten". Dies könne nicht der Anspruch des Klubs sein.

Rose, der die Aussagen Hamanns schon unmittelbar nach dem Spiel vernommen hatte und bereits in den vorangegangen Wochen von dem ehemaligen Bundesliga-Profi kritisiert worden war, konterte. "Ich habe eine andere Meinung als Didi Hamann und ich sage: Didi Hamann nagelt", meinte der Coach am Sky-Mikrofon: "Sich jede Woche hinzustellen und gegen uns zu schießen, ist dann auch schwierig." Rose verwies auf die großen Personalprobleme beim BVB in dieser Saison, dafür sei die Ausbeute gut. "Wir haben 34 Punkte in der Bundesliga und haben schon ein paar ordentliche Spiele gemacht."