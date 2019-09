Dietmar Hamann zweifelt an Süle, Ginter und Tah: "Nationalmannschaft wäre mit Hummels besser"

Für Ex-Nationalspieler Dietmar Hamann ist klar, dass Mats Hummels wieder in die DFB-Elf gehört. "Ist die deutsche Nationalmannschaft mit Mats Hummels eine bessere Nationalmannschaft oder nicht? Ich glaube, das steht außer Frage, dass die Nationalmannschaft mit ihm besser wäre" , sagte der 46-Jährige bei Sky. Beim Remis zwischen Borussia Dortmund und dem FC Barcelona in der Champions League hatte Hummels bestechende Form bewiesen und 100 Prozent (!) seiner Zweikämpfe gewonnen. Zudem klärte der Innenverteidiger immer wieder gefährliche Situationen gegen die Stars um Lionel Messi.

Die Karriere von Mats Hummels in Bildern

Von den Nachfolgern des 30-jährigen Dortmunders in der Verteidigung der DFB-Elf ist Hamann nicht vollends überzeugt. Mit Blick auf Jonathan Tah (23), Niklas Süle (24) und Matthias Ginter (25) sagte er: "Das sind keine Spieler mehr, die 20 oder 21 Jahre alt sind, bei denen du sagst: 'Die machen jetzt einen Riesenschritt nach vorne.'"

Holland unter Schock: Ex-Profi Kelvin Maynard in Amsterdam ermordet

BVB-Abwehrchef Mats Hummels: "Aus meinem Mund wird es nichts in die Richtung geben."

Hummels zeigte sich nach seiner Glanzleistung gegen Barcelona derweil sehr zurückhaltend. "Aus meinem Mund wird es nichts in die Richtung geben", kommentierte er nach dem Champions League Auftakt. Erst kürzlich hatte sich Hummels einem Comeback ins DFB-Team gegenüber jedoch offen gezeigt: "Wenn es so kommt, dann kommt es so. Ich war immer stolz, für Deutschland aufzulaufen."