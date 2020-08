Dietmar Hamann adelt RB Leipzig nach Sieg gegen Atlético Madrid: "Kann man fast nicht besser spielen"

"Von der ersten bis zur letzten Minute kann man fast nicht besser spielen gegen eine Mannschaft, die in der Vergangenheit gezeigt hat, wie unangenehm sie zu spielen ist", sagte Hamann. Dani Olmo (51. Minute) und der eingewechselte Tyler Adams (88.) erzielten im Estádio José Alvalade von Lissabon die Tore für die Sachsen, die die sonst so effizienten Spanier auch taktisch entzauberten. Den zwischenzeitlichen Ausgleich markierte João Félix per Foulelfmeter (71.). Elf Jahre nach der Vereinsgründung erreichte Leipzig damit erstmals ein Semifinale im Europapokal.