Hamann kritisiert Schalke scharf: "Kaum ein verdienterer Absteiger in der Bundesliga-Geschichte"

Auch unter dem neuen Trainer kann Schalke 04 nicht gewinnen: Im ersten Spiel unter Dimitrios Grammozis kamen die Königsblauen am Freitagabend nicht über ein 0:0 hinaus und mussten zwischenzeitlich sogar die 17. Niederlage befürchten. Dass sich der Tabellenletzte der Bundesliga noch vor dem Abstieg retten kann, hält Ex-Nationalspieler Dietmar Hamann für beinahe ausgeschlossen: "Dass es in Liga zwei geht ist, glaube ich, spätestens nach dem gestrigen Tag jedem bewusst", sagte der Experte am Samstag bei Sky.

Hamann: "Kaum Leben" in der Schalke-Mannschaft

Verständnis für die neuerlich schlechte Leistung der Schalker hat Hamann allerdings wenig. Für ihn hat die S04-Misere schon jetzt historische Ausmaße: "Mann muss schon resümieren, dass es in der Bundesliga-Geschichte wahrscheinlich selten einen verdienteren Absteiger geben wird, als die Schalker in dieser Saison", meint Hamann. "Sie haben gestern gegen eine Mannschaft gespielt, die auch da unten drin hängt und die wahrscheinlich mit dem Punkt ganz zufrieden ist. Nach dem Spielverlauf hätte Mainz sogar gewinnen müssen", befand er und erklärte: "Da sieht man einfach, dass in der Mannschaft kaum Leben ist. Egal gegen wen sie spielen, sie machen es sich im Moment selbst schwer. Und sie werden den Weg in die zweite Liga antreten." Nach dem Spieltag könnte Schalke bereits elf Punkte Rückstand auf einen Nichtabstiegsplatz haben.