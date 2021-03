Dietmar Hamann zerstört Schalke 04 nach Fiasko: Spieler sind "eine Schande für den Verein"

Was für eine Pleite! Nach einem dramatischen Leistungseinbruch in der zweiten Hälfte ist der FC Schalke 04 beim Auswärtsspiel gegen den VfL Wolfsburg regelrecht untergegangen. 0:5 (0:1) hieß es am Ende in der Volkswagen Arena - vier Treffer schenkten die Niedersachsen S04 allein nach der Pause ein. Ex-Nationalspieler Dietmar Hamann hat die Leistung der Schalker nach der Partie in aller Deutlichkeit verurteilt. "Was sich diese Mannschaft erlaubt, ist charakterlos", sagte Hamann bei Sky. Anzeige

Schalkes Trainer Dimitrios Grammozis, der nach der Nullnummer gegen Mainz erst im zweiten Spiel für S04 verantwortlich zeichnete, wollte seinen Spielern nichts vorwerfen. "Die Einstellung war da", sagte der Ex-Profi. Hamann grollte: "Das habe ich nicht so gesehen. Was sich diese Spieler erlauben, ist eine Schande für den Verein. Diesen Verein so zu beschmutzen, so einen Traditionsverein." Schalke komme "von der Maloche, vom Kampf, vom Füreinander-Dasein. Dafür stehen Schalke, der Bergbau und die Zeche", betonte der 47-Jährige. Die Schalker Fans würden ihm leid tun.

Die Knappen hatten zumindest im ersten Durchgang eine solide Leistung gezeigt, waren danach aber extrem eingebrochen - und hatten Wolfsburg durch individuelle Fehler das Toreschießen leicht gemacht. Hamann, der die Mannschaft wegen der wenig aussichtsreichen Situation (elf Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz) kaum mehr unter Druck sieht, ist fassungslos: "Das Einfachste im Fußball ist zu verteidigen. Da brauchst du kein Geschick, da brauchst du vor allem Willen und Zusammenhalt. Nicht mal das bekommen sie hin!"

Hamann kritisiert Mustafi: "War an jedem Tor beteiligt"

Das war unter allen fünf S04-Trainern dieser Saison ähnlich - Schalke ist die Schießbude der Liga, kassierte unter Leitung von David Wagner, Manuel Baum, Huub Stevens, Christian Gross und nun Grammozis 66 Gegentore in nur 25 Spielen. Nicht nur auf dem Platz schrieb der stolze Klub Negativ-Schlagzeilen, auch intern gab es immer wieder Querelen. Nicht zuletzt verursacht von der Mannschaft, die gegen Ex-Coach Gross rebelliert und für dessen vorzeitige Ablösung gesorgt hatte. Hamanns Fazit: "Die Spieler leiden an maßloser Selbstüberschätzung."