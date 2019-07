Sky bestätigt: Dietmar Hamann bleibt TV-Experte

In der 2. Liga rollt der Ball heute schon wieder, in drei Wochen geht es auch im Oberhaus wieder los. Alle Fußball-Fans fiebern dem Bundesliga-Auftakt entgegen und freuen sich wie jedes Jahr auch auf kompetente Analysen und diskutierende Experten im TV. Sky wird am kommenden Montag darüber informieren, wie das neue Konzept aussieht und die Berichterstattung auch im DFB-Pokal und der zurück gewonnenen Premier League aussehen wird.