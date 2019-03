Eigentlich schien der Streit zwischen Dietmar Hamann und Uli Hoeneß schon beendet - doch jetzt hat der TV-Experte den Präsidenten seines Ex-Klubs FC Bayern München in einem Interview mit der Schweizer Boulevardzeitung Blick scharf kritisiert. Hamann verglich Hoeneß mit einem Kind: "Es ist wie auf dem Spielplatz. Hat ein Kind keine Argumente mehr, kommt es mit Schimpfwörtern oder einem Kraftausdruck", sagte der 45-Jährige.

Hamann über Bayern-Präsidenten: Hoeneß-Kritik "nicht seriös"

Was steckt dahinter? Hamann hatte dem FC Bayern Anfang Februar zum Verkauf von Robert Lewandowski geraten. Der deutsche Rekordmeister müsse sich "ernsthaft überlegen, einen ersten und keinen zweiten Stürmer zu holen", so Hamann damals. Nach heftiger Kritik von Bayern-Sportdirektor Hasan Salihamidzic meldete sich schließlich auch FCB-Präsident Hoeneß Ende Februar im "Doppelpass" bei Sport1 zu Wort: Hamann spiele sich auf "wie der Messias der Fußball-Kommentatoren, der Alles-Besserwisser", dabei habe er "im Leben noch nicht so viel besser gemacht, dass er alles besser wissen kann", so die Hoeneß-Attacke. Hamann blieb zunächst cool: "Wenn das seine Auffassung ist, ist es sein gutes Recht, das so zu äußern. Ich versuche, meinen Job zu machen", sagte er noch am Tag der Kritik des Bayern-Bosses.

Gegenüber der Schweizer Zeitung legte Hamann nun nach: "Für mich ist das nicht professionell und seriös, wenn man persönlich wird", so der Champions-League-Sieger von 2005 (mit dem FC Liverpool). "Mir scheint, dass die Bayern Kritik persönlich nehmen und nicht auf der fachlichen Ebene diskutieren wollen. Ich will mich nicht auf dieses Level begeben", so der TV-Experte weiter.

Hamann hält an Lewandowski-Kritik fest

An seiner Kritik an Lewandowski halte er trotz zuletzt starker Leistungen des Bayern-Torjägers "selbstverständlich" fest, so Hamann. "Ich habe in den letzten sechs bis zwölf Monaten festgestellt, dass seine Körpersprache nicht mehr dieselbe ist. Dass er öfters abwinkt, die Schiedsrichter kritisiert, die Mitspieler auf den Flügeln böse anschaut nach missglückten Aktionen." Lewandowski sei zwar die beste Nummer 9 der Welt und Hamann würde ihn gegen niemanden tauschen - "aber er muss die jungen Spieler aufmuntern. Als Vorbild. Und den Eindruck hatte ich die letzten Wochen nicht", sagte er dem Blatt.

