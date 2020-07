Dietmar Hamann über den Wechsel von Leroy Sané: Deshalb musste dem FC Bayern der Transfer gelingen

Vorstand Oliver Kahn & Co. jubilieren: So feiert der FC Bayern den Transfer von Leroy Sané

Darüber hinaus nennt der Sky-Experte aber auch Gründe dafür, dass der Münchner Führungsriege um Sportvorstand Hasan Salihamidzic der Wechsel des deutschen Nationalspieler von Manchester City an die Säbener Straße dringend gelingen musste. "Sie haben sich sehr früh darauf versteift, dass er das Nummer eins Transfer-Target ist", erinnerte Hamann. Schon im vergangenen Sommer sollte Sané zurück in die Bundesliga wechseln - mit den Bayern schien alles in trockenen Tüchern. Doch dann zog sich der 24-Jährige einen Kreuzbandriss im Supercup gegen Liverpool zu, was den Transfer vorerst noch verhinderte.