Hamann warnt nach "glücklichem" BVB-Sieg gegen Hoffenheim: "Geht nicht mehr so lange gut"

Den Erfolg der Borussia verbuchte Hamann in der Kategorie "glücklich" und verwies auf die Reaktion von Hoffenheim-Trainer Sebastian Hoeneß, der kopfschüttelnd in Richtung seiner Schützlinge trottete. "Der sitzt in seiner Trainerkabine und weiß nicht mehr, wie er das Spiel verloren hat", so der TV-Experte. "Die Hoffenheimer sind heute an ihrer Chancenverwertung gescheitert. 80 oder 85 Minuten haben nur noch die Hoffenheimer gespielt." Dass der BVB wie schon beim überraschenden Pokal-Aus gegen den FC St. Pauli unter der Woche weit hinter den eigenen Möglichkeiten blieb, ist für Hamann indes ein Alarmsignal für die Verantwortlichen. "Wenn du einen Gegner hast, der die Chancen macht, dann tun sie sich schwer, wenn sie mal in Rückstand geraten".