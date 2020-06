Dietmar Hamann warnt: Spielplan könnte den FC Bayern das Triple kosten

Für den FC Bayern München ist das erste Triple seit 2013 noch immer möglich: In der Bundesliga kann der Rekordmeister am Dienstag den achten Titel in Folge perfekt machen, im DFB-Pokal erreichte die Mannschaft von Trainer Hansi Flick in der vergangenen Woche das Finale. In der Champions League ist nach einem 3:0-Sieg im Achtelfinal-Hinspiel gegen den FC Chelsea der Einzug ins Viertelfinale so gut wie sicher. Sky-Experte Dietmar Hamann ist trotzdem skeptisch, dass der FCB tatsächlich alle drei Titel holen wird - aufgrund des durch die Corona-Pandemie durcheinandergewirbelten Spielplan. "Das Einzige, was sie stoppen kann, ist der Modus", sagte der Ex-Bayern-Star.

So soll die Champions League laut Medienberichten erst Anfang August im Rahmen eines Blitzturniers fortgesetzt werden. "Die Bayern spielen das DFB-Pokal-Finale am 4. Juli. Dann hast du wieder eine Pause", kritisierte Hamann. Nach seiner Meinung könnte man zwar aktuell "nicht besser Fußball spielen" als der FC Bayern - aber die Leistungen könnten aufgrund der Pause leiden. "Die Engländer und Spanier werden (pünktlich zum Blitzturnier der Champions League; d. Red.) aus der Saison kommen", argumentiert der TV-Experte. "Wenn im August gespielt wird, ist es das einzige Argument gegen einen Champions-League-Sieg des FC Bayern."

Der Königsklassen-Modus, über den die UEFA in ihrer Exekutivkomitee-Sitzung am Mittwoch und Donnerstag berät, soll laut übereinstimmenden Meldungen für das Blitzturnier geändert werden. So soll es ab dem Viertelfinale im K.o-Modus in nur einem Spiel (statt üblicherweise Hin- und Rückspiel) über das Weiterkommen entschieden werden. Für Hamann ein weiterer Nachteil für die Bayern: "In einem Spiel ist alles möglich. Zwei Spiele wären mir lieber."

Das sind die größten Wunder der Champions League Die Champions League: Ein moderner Mythos, der immer wieder dramatische Geschichten schreibt. Der SPORTBUZZER hat die größten Wunder der CL-Historie in einer Bildergalerie zusammengefasst. ©

Wegen Champions und Europa League: Späterer Bundesliga-Einstieg für Teilnehmer im Gespräch

In der Champions League vertreten sind noch der FC Bayern und RB Leipzig. Laut Berichten der Bild und Bild am Sonntag soll Lissabon Gastgeber eines Mini-Turniers für die noch ausstehenden Spiele in der Königsklasse sein, die mit dem Finale am 22. oder 23. August enden soll.