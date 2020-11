Dietmar Hamann zählt 1. FC Köln an: Trainerwechsel "in naher Zukunft"

Acht Spieltage, drei Punkte, kein Sieg: Der 1. FC Köln und FC Schalke 04 befinden sich aktuell in einer handfesten Krise. Seit 18 (Köln), beziehungsweise 24 (Schalke) Bundesliga-Partien warten beide Teams auf einen Erfolg. Für Sky-Experte Dietmar Hamann ist klar: Die beiden Traditionsvereine "sehe ich auch bis zum Schluss dort unten", schreibt der ehemalige Nationalspiele in seiner Kolumne für den Pay-TV-Sender. "Normalerweise benötigt man circa 35 Zähler für den Klassenerhalt. Es wird ohnehin schwer genug, aber beide Klubs sollten alles versuchen, um bis zur Winterpause neun bis zehn Punkte auf dem Konto zu haben."

Dabei mache Schalke auf Hamann im Moment einen besseren Eindruck. Neben den Suspendierungen von Amine Harit und Nabil Bentaleb gab S04 unter der Woche auch die Vertragsauflösung mit Stürmer Vedad Ibisevic zum Ende des Jahres und die sofortige Trennung von Kaderplaner Michael Reschke bekannt. Für der Sky-Experten ein gutes Zeichen: "Nach den Suspendierungen auf Schalke in dieser Woche dachte ich mir: wenigstens bewegt sich mal was. Am Ende kann sowas Energie für den Rest der Mannschaft freisetzen und sich auf dem Platz zeigen", so Hamann, der sich einen Seitenhieb nicht verkneifen kann: "Ob Harit und Bentaleb am Wochenende auf dem Platz stehen oder nicht, macht in dieser Situation keinen Unterschied."