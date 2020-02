Gladbach-Manager Max Eberl schimpft über "Hornochsen" und Banner gegen Dietmar Hopp: "Ich schäme mich"

Die Spielunterbrechung, die einige Anhänger von Borussia Mönchengladbach beim Heimspiel ihrer Mannschaft gegen die TSG Hoffenheim (1:1) mit Schmähplakaten gegen Hoffenheims Mäzen Dietmar Hopp provoziert haben, hat Gladbach-Manager Max Eberl zu einer Wutrede veranlasst. "Diese Unterbrechung lässt uns bestürzt zurück" , klagte der Ex-Profi bei Sky. Zuvor hatten einige Vermummte in der Nordkurve ein Banner mit Hopp im Fadenkreuz hochgehalten. Auf weiteren Plakaten wurde der 79-Jährige schwer beleidigt.

Eberl hatte die Anhänger während der von Schiedsrichter Felix Brych verhängten Unterbrechung konfrontiert - sichtlich erregt. Auch Gladbachs Kapitän Lars Stindl war vor die Tribüne getreten. Für derartige Aktionen wolle man nicht stehen, versicherte Eberl. "Wir sind gegen Rassismus und Ausgrenzung, hatten vor dem Spiel eine Schweigeminute für einen sehr bestürzenden Vorfall (den offenbar rassistisch motivierten Amoklauf in Hanau, d. Red.). Und dann müssen 50 Hornochsen so ein Plakat hochhalten. Da schäme ich mich." Auch Sky-Experte Dietmar Hamann sprach von einer "schandhaften" Aktion. Hopp habe sich im Kraichgau "sehr verdient gemacht, er hat viel Gutes getan".

Unter dem Motiv mit Hopp im Fadenkreuz, das vor Jahren in ähnlicher Form im Fanblock von Borussia Dortmund aufgetaucht war , zeigten die Anhänger weitere Transparente. "Hurensöhne beleidigen einen Hurensohn und werden von Hurensöhnen bestraft", hieß es auf dem Plakat. Ein weiteres Transparent zeigte die Botschaft: "Kollektivstrafen abschaffen." Es war eine klare Reaktion auf die vom DFB-Sportgericht verhangene zweijährige Sperre gegen Anhänger des BVB , die wegen wiederholter Schmähungen gegen Hopp zwei Jahre lang nicht zu den Dortmund-Spielen nach Hoffenheim reisen dürfen.

Auch andere Protagonisten des abwechslungsreichen Bundesliga-Spiels zwischen Gladbach und der TSG äußerten sich bestürzt angesichts der Schmähungen. "Es sollte sich jeder mal mit Herrn Hopp beschäftigen, was für ein toller Mensch er ist und was er alles geleistet hat", sagte Hoffenheim-Torwart Oliver Baumann. Sein Trainer Alfred Schreuder wurde ebenfalls drastisch: Man könne angesichts solcher Beleidigungen auch wieder nach Hause fahren, "dann kann Gladbach die drei Punkte haben".

Schon während der offenbar konzertierten Aktion einiger Gladbach-Fans hatte der Großteil des Stadions seine Wut über die Banner zum Ausruck gebracht. "99 Prozent sind aufgestanden", lobte Eberl. "Ein überragender Teil hat sich gegen die Plakate gewehrt, auch in dem Kessel, in dem sie gezeigt wurden. Es war eine Aktion von 50 dummen Menschen. Ich möchte diese Fans nicht bei uns haben, wir wollen Fußballfeste feiern", sagte Eberl und betonte: "Ausgrenzung und Rassismus haben keinen Platz in diesem Stadion."