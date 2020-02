Banner gegen Hopp: Hoffenheim erwog Spielabbruch in Gladbach und spricht von "Morddrohung"

Trainer Alfred Schreuder hat wegen der Schmäh-Plakate gegen Hoffenheim-Mäzen Dietmar Hopp im Bundesliga -Spiel bei Borussia Mönchengladbach erwogen, seine Mannschaft vom Feld zu holen und die Partie abzubrechen. "Ich habe gesagt: Wenn das Plakat nicht verschwindet, gehen wir heim. Dann können sie die drei Punkte haben" , sagte der Niederländer nach dem 1:1 . TSG-Torhüter Oliver Baumann zeigte sich ebenfalls tief bestürzt und wählte deutliche Worte "So ein Plakat fällt schon unter Morddrohung, so etwas geht gar nicht" , sagte der Keeper bei Sky.

Baumann weiter: "Es sollen sich alle mal mit Herrn Hopp beschäftigen und damit, was er alles macht und was er für ein toller Mensch ist. So etwas hat in unserem Fußball, in unserem Sport, nichts zu suchen." Der Hoffenheim-Torwart reihte sich damit in eine lange Liste von Kritikern ein, die ihren Ärger über die Beleidigungen gegen Hopp deutlich äußerten. Seinem Zorn freien Lauf ließ auch Gladbach-Manager Max Eberl.