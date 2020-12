"Unüberbrückbare Differenzen": TKH-Damen sortieren Pullins aus

Dennoch hat der HTC-Coach auch in diesem Jahr eine gute Mannschaft zusammengestellt. Die Serie von sechs Top-vier-Plätzen in den vergangenen sieben Bundesliga-Jahren sollte fortgesetzt werden. Die drei Auftaktsiege taugen als Beweis. Zu­letzt zwei Pleiten ließen Herne auf Rang drei fallen. Der TKH könnte mit einem Sieg am Sonntag überholen.

Hoher Be­such für die Basketball-Frauen des TK Hannover. Am Sonntag (16 Uhr) gastiert der Herner TC zum Bundesliga-Duell in der Halle an der Birkenstraße. Die Westfalen sind Meister von 2019. „Aus dem damaligen Team sind aber nur noch drei Spielerinnen dabei – und Trainer Marek Piotrowski“, sagt TKH-Trainerin Juliane Höhne.

Lange in Rückstand: TKH-Damen pushen sich in Heidelberg zum 78:71-Sieg

TKH-Damen mit Rückenwind

Die TKH-Damen haben Rückenwind nach dem 78:71-Sieg in Heidelberg. Die Hannoveranerinnen stehen auf Platz sechs der aktuell noch sehr schiefen Tabelle. An ihrem Kader kann und will Höhne nichts ändern. „Wir werden mit der gleichen Rotation wie zuletzt spielen. Die haben doch ei­nen guten Job gemacht.“ Die Rückkehr der am Knie verletzten Marleen Peek ist erst im neuen Jahr denkbar.

Pullins vom Training suspendiert

Eine Rückkehr für Morgan Pullins hingegen gilt als ausgeschlossen. Die vierte Nicht-EU-Spielerin im TKH-Kader ist in dieser Saison ohnehin noch nicht zum Einsatz gekommen. Das sorgte offenbar für großen Frust. „Wir haben sie vom Training suspendiert. Es gab unüberbrückbare Differenzen zwischen ihr und der Trainerin“, sagt Teamchef Rodger Battersby. Eine Er­satz­ver­pflich­tung ist nicht ge­plant. „Die Mannschaft spielt so weiter wie bisher. Was noch für neue Änderungen für den Spielbetrieb kommen, ist ja im Moment gar nicht abzusehen“, sagt Battersby.